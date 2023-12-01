Правящая партия Бутана проиграла первый тур парламентских выборов

Она набрала 13,12% голосов

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Избирательная комиссия Бутана подвела итоги состоявшегося в стране 30 ноября первого тура выборов в Национальную ассамблею - нижнюю палату парламента страны. Правящая в последние пять лет левоцентристская Объединенная партия Бутана (Druk Nyamrup Tshogpa, Bhutan United Party) выпала из борьбы, набрав 13,12% голосов.

Согласно опубликованным избиркомом данным, во второй тур прошли две партии. "Народная демократическая партия (People’s Democratic Party), получившая наибольшее количество голосов (42,53%), и Партия благоприятности Бутана (Bhutan Tendrel Party), получившая следующее по величине число голосов (19,58%) в первом туре, будут участвовать во всеобщих выборах 2023-2024 годов", - заявил глава избиркома в опубликованном на сайте органа сообщении.

Помимо правящей партии, которая располагала большинством в ассамблее после победы на выборах 2018 года, успеха в первом туре не добились оппозиционные правоцентристская Партия мира и процветания Бутана (Druk Phuensum Tshogpa, Bhutan Peace and Prosperity Party) и Партия альянса Бутана (Druk Thuendrel Tshogpa). Явка составила 63%. Из 500 тыс. зарегистрированных избирателей правом волеизъявления воспользовались 313 тыс.

Лидирующую на выборах Народную демократическую партию возглавляет бывший премьер-министр Бутана Церинг Тобгей. Его партия пришла к власти по итогам выборов 2013 года. В своей предвыборной кампании они пообещали жителям создавать по 10 тыс. рабочих мест ежегодно и обеспечить все школы страны доступом к высокоскоростному интернету.

Тобгей назвал текущие выборы историческими. "Результаты являются показателем веры и доверия, которые люди оказали нашему видению Бутана. Мы считаем, что результаты отражают надежды и чаяния каждого бутанца", - заявил он, сообщив, что перед вторым туром их избирательная кампания также будет ориентирована на темы экономического роста и развития страны.

О выборах в Бутане

Выборы в Национальную ассамблею Бутана проходят в два тура. Второй состоится 9 января 2024 года. В первом туре избиратели голосовали за партии, во втором борьба развернется между кандидатами двух партий, получивших большинство голосов в первом туре.

Бутан - конституционная монархия по форме правления и унитарное государство по типу административно-территориального устройства. Законодательная власть в стране принадлежит двухпалатному парламенту, состоящему из Национального совета (25 членов) и Национальной ассамблеи (47 членов). Обе палаты обладают правом законодательной инициативы, однако вопросы, связанные с безопасностью и суверенитетом страны, входят в компетенцию верхней палаты, бюджет и вопросы кредитно-денежной политики являются прерогативой нижней палаты. Срок полномочий членов обеих палат - пять лет, они избираются по мажоритарной системе.