Президент ЮАР назвал действия Израиля в секторе Газа военными преступлениями

Президент страны Сирил Рамапоса выразил обеспокоенность жестокой трагедией, которая происходит в Газе

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль, проводящий операцию в секторе Газа, совершает военные преступления в отношении палестинского населения. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Дубае.

"Нынешний саммит проходит во время, когда большая часть нашего мира находится в хаосе. Мы обеспокоены жестокой трагедией, которая происходит в секторе Газа", - сказал он. Речь главы государства транслировалась на сайте мероприятия.

"Война [Израиля] против невиновного населения Палестины представляет собой военные преступления, которые должны немедленно прекратиться", - подчеркнул Рамапоса.