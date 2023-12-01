Сунак заявил, что Великобритания разочарована окончанием гуманитарной паузы в Газе

Согласно заявлению канцелярии на Даунинг-стрит, 10, премьер-министр страны отметил необходимость работы по достижению решения на основе принципа существования двух государств

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил разочарование в связи с тем, что в секторе Газа возобновились военные действия после гуманитарной паузы.

"Лидеры выразили глубокое сожаление в связи с прекращением паузы и указали на важность продолжающихся усилий по обеспечению освобождения всех заложников и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газы", - говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров, которые прошли на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

"Говоря о долгосрочной перспективе, премьер-министр заявил о необходимости работы по достижению решения на основе принципа существования двух государств, которое гарантирует безопасность и процветание израильтянам и палестинцам. Премьер-министр вновь отметил, что [палестинское радикальное движение] ХАМАС показало, что не может быть партнером [в вопросе достижения] мира и иметь будущее в Газе", - сказано в сообщении.

Утром в пятницу Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.