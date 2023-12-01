В Нью-Дели допустили перерастание споров в Индо-Тихоокеанском регионе в конфликт

Главком ВМС Индии адмирал Хари Кумар также назвал среди других проблем региона нелегальную миграцию, пиратство и незаконный оборот наркотиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Текущие разногласия в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) могут выйти из-под контроля и перерасти в конфликт. Такое мнение высказал главком ВМС Индии адмирал Хари Кумар на брифинге в преддверии Дня военно-морского флота страны, который отмечается 4 декабря.

"В Индо-Тихоокеанском регионе, как мы видим, есть споры. Эти разногласия действительно могут выйти из-под контроля или обостриться, и тогда они могут перерасти в конфликт", - отметил Кумар, назвав среди других проблем региона также нелегальную миграцию, пиратство, незаконный оборот наркотиков.

По его словам, Индия следит за действиями Китая в Индийском океане, ВМС страны развернули там средства наблюдения, корабли, самолеты, подводные лодки и беспилотники, чтобы усилить свое присутствие. "Мы стараемся держать под наблюдением силы, присутствующие в регионе, поскольку нам хотелось бы знать, какова их деятельность и каковы намерения", - сказал он о росте китайского военно-морского присутствия в Индийском океане.

При этом Кумар признал, что "у Китая может быть законная причина присутствовать в регионе Индийского океана для экономической деятельности". "Но, как резидентная военно-морская держава в Индийском океане, мы следим за тем, что там происходит", - подчеркнул он.

Как указал адмирал, для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо соблюдать установленные правила и поддерживать диалог. По его словам, все страны-единомышленники должны вместе работать над созданием свободного и открытого ИТР, "никакие силы, независимо от размера, в одиночку не смогут решить проблемы в регионе".