Действующий председатель ОБСЕ назвал "исчерпанной" дискуссию об исключении РФ

Буяр Османи отметил, что "ОБСЕ не является и никогда не была организацией единомышленников"

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 1 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи назвал "исчерпанной" дискуссию о возможности исключения России из организации на основе принципа "консенсус минус один", так как это противоречит задачам объединения.

"Однажды в 1992 году принцип "консенсус минус один" был использован, когда Югославия была исключена из организации за массовые нарушения прав человека. Но мы считаем, что сегодня этот принцип не работает, поскольку в ОБСЕ существуют разные мнения", - сказал Османи на пресс-конференции.

"ОБСЕ не является и никогда не была организацией единомышленников. А цель ОБСЕ - объединить эти страны с разными мнениями посредством взаимодействия с всеобъемлющим подходом к безопасности для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эти дебаты исчерпаны, по крайней мере на данном этапе", - ответил действующий председатель на вопрос журналиста о возможности исключения РФ из организации.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. На ней были продлены полномочия генсека организации и других ее ключевых руководителей, а также утверждена кандидатура Мальты на пост председателя ОБСЕ в 2024 году.