Финляндия и Италия выдвинут инициативы против вредоносного влияния миграции

В МИД североевропейской страны отметили, что "Россия и другие враждебные субъекты используют миграцию в своих интересах и безжалостно эксплуатируют граждан третьих стран"

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Финляндия и Италия объединили усилия по выдвижению совместных инициатив по противодействию вредоносному влиянию, связанному с миграцией. Об этом сообщил МИД североевропейской страны.

Министры иностранных дел Финляндии и Италии Элина Валтонен и Антонио Таяни объявили, что Финляндия и Италия выдвинут совместные инициативы по продвижению последовательного подхода к внешнему измерению миграционной политики и противодействию вредоносному влиянию, связанному с миграцией, на всех форумах, в том числе по борьбе с контрабандой людей и противодействию инструментализации миграции, сообщает МИД Финляндии. "Россия и другие враждебные субъекты используют миграцию в своих интересах и безжалостно эксплуатируют граждан третьих стран. Трансатлантическая решимость имеет первостепенное значение для противодействия этой деятельности. Италия и Финляндия совместно работают над достижением этой цели в рамках как ЕС, так и НАТО", - заявила Валтонен.

Все финские КПП на границе с РФ закрыты до 13 декабря.