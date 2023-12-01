Блинкен возложил ответственность за возобновление боев в Газе на ХАМАС

В частности, радикалы совершили "чудовищный теракт в Иерусалиме, убив трех человек и ранив еще несколько, в том числе американцев", указал госсекретарь США

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за возобновление военных действий в секторе Газа на радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Важно также понимать, почему [гуманитарная] пауза [в секторе Газа] завершилась", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, беседуя с журналистами по прибытии в Дубай на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). "Она (гуманитарная пауза - прим. ТАСС) завершилась из-за ХАМАС. [Движение] ХАМАС отказалось от взятых на себя обязательств. В действительности еще до того, как пауза завершилась", - утверждал Блинкен. "Оно (движение ХАМАС - прим. ТАСС) совершило чудовищный теракт в Иерусалиме, убив трех человек и ранив еще несколько, в том числе американцев. Оно начало ракетные обстрелы еще до завершения паузы. И, как я сказал, оно отказалось от взятых на себя обязательств, касавшихся освобождения определенных заложников", - заявил шеф американской дипломатии.

По его словам, США в складывающейся ситуации продолжают активно добиваться освобождения заложников ХАМАС и предпринимать усилия, направленные на недопущение расширения боевых действий на Ближнем Востоке. "Мы также концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не будет расширяться, что не произойдет его эскалации в других точках", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, отметил он, США занимаются и решением вопросов о том, "что произойдет затем", как обеспечить "справедливый и прочный мир - для израильтян, палестинцев, для всех в регионе". "И это также является крупным приоритетом нашей дипломатии", - заверил госсекретарь.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.