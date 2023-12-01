Премьер Франции в 20-й раз приняла закон в обход парламента

Элизабет Борн приняла в финальном чтении законопроект о бюджете социального страхования на 2024 год

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 20-й раз с момента назначения на этот пост в мае 2022 года воспользовалась статьей 49.3 конституции республики, позволяющей принимать законы без голосования в парламенте. Трансляция заседания Национального собрания (нижней палаты парламента), на котором было объявлено о принятии законопроекта соответствующим образом, велась на сайте парламента.

В этом случае речь идет о принятии в финальном чтении законопроекта о бюджете социального страхования на 2024 год. Он предполагает повышение расходов в этой сфере на 3,2% и увеличение дефицита бюджета соцстрахования с €8,7 млрд в 2023 году до €10,5 млрд в 2024 году.

Депутаты от партии "Неподчинившаяся Франция" уже традиционно подали запрос на проведение голосования о доверии правительству в свете такого решения Борн. Все предыдущие голосования, инициированные как правыми, так и левыми, не позволяли набрать нужного числа голосов для роспуска кабмина. Это голосование, назначенное на понедельник, является последним препятствием на пути к окончательному принятию законопроекта.

Правительство Борн регулярно прибегает к своему праву в рамках части 3 статьи 49 Конституции Франции во время обсуждения в Нацсобрании законопроектов, касающихся бюджета, поскольку президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. Кабинету за прошедшие полтора года не удалось найти союзников для образования более широкой коалиции.