Назарбаев сообщил, что присматривался к Токаеву за шесть лет до своей отставки

Бывший президент Казахстана указал, что, принимая решение об отставке, он учитывал продолжительность своего пребывания "у руля государства"

АЛМА-АТА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пять-шесть лет, начиная с 2013 года, присматривался к нынешнему главе республики Касым-Жомарту Токаеву, прежде чем предложить его в 2019 году на должность президента Казахстана. Об этом рассказал сам Назарбаев в мемуарах, вышедших в пятницу. Книга есть в распоряжении корреспондента ТАСС.

"За пять-шесть лет до этого [решения об отставке в 2019 году] я пристально наблюдал и за делами Касым-Жомарта Кемелевича, и за его словами, и за ним самим", - отметил Назарбаев, напомнив, что в 2013 году Токаев работал председателем Сената парламента Казахстана и согласно конституции являлся вторым лицом в системе власти в республике. "В конце концов этот вопрос [избрание Токаева на пост президента Казахстана] был решен правильно, адекватно и успешно", - подчеркнул в книге Назарбаев.

Экс-глава республики указал, что, принимая решение об отставке, "я учитывал, что долго нахожусь у руля государства <...>. Мой возраст подходил к 80 годам, здоровье тоже давало о себе знать, но главное, менялся мир, приходило новое поколение лидеров".

Назарбаев рассказал, что сообщил Токаеву о решении уйти в отставку, после чего, согласно конституции, он передаст председателю Сената исполнение обязанностей главы республики, 18 марта 2019 года, в автомобиле, когда они направлялись на открытие нового офиса Духовного управления мусульман Казахстана. Экс-президент вспоминает, что Токаев сказал ему: "Может, еще подумаете? Не рановато?". На это Назарбаев ответил, что он все всесторонне обдумал, и "время пришло".

В мемуарах Назарбаев отметил, что, начиная с 2019 года, президентство Токаева пришлось на особо сложный период как для страны, так и для всего мира, но Токаев "проявил себя как настоящий глава государства".

Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента. Тираж составляет 7 500 экземпляров. Книга издана на двух языках - русском и казахском. Назарбаев в 2019 году заявил об отставке с поста президента, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Касым-Жомарта Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.