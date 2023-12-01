Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление насилия в секторе Газа

По словам пресс-секретаря президента Палестины Набиля Абу Рудейна, администрация США не сумела "заставить положить конец нападениям Израиля"

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Палестины возлагают на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Возобновление израильской агрессии против палестинского народа в секторе Газа, сопровождающейся эскалацией преступлений израильских оккупационных сил и террористов-поселенцев на Западном берегу реки Иордан, представляет собой продолжение этнических чисток и геноцида", - цитирует чиновника палестинское информационное агентство WAFA. По его словам, "администрация США, не сумевшая заставить положить конец нападениям Израиля, несет ответственность за возобновление агрессии".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.