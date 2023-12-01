СМИ: двое мирных жителей погибли на юге Ливана при обстреле израильских войск

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по пограничным районам на юге Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как передал телеканал Al Manar, в поселке Хоула снаряды попали в жилой дом, в результате погибла ливанская женщина и ее сын, еще несколько человек получили ранения.

По информации телеканала, сведения о разрушениях после израильского обстрела поступили также из населенных пунктов Эль-Эдейса, Дейр-Мимас и Кфар-Кила, там пострадавших нет.