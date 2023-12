В Праге запретили митинг в поддержку Палестины из-за лозунга радикалов

Палестинская община намеревалась протестовать против принятого недавно решения властей запретить использование на общественных мероприятиях лозунга радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной"

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Мэрия Праги запретила проведение в городе запланированного на 5 декабря митинга в поддержку Палестины. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Митинг планировали провести организаторы из палестинской общины. Они намеревались протестовать против принятого недавно решения властей запретить использование на общественных мероприятиях лозунга палестинских радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free). Это стало причиной для столичной мэрии отказать им устроить митинг.

Чешские СМИ проинформировали 16 ноября, что употребление лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной", который, в частности, использует радикальная группировка ХАМАС, грозит уголовным преследованием в республике.

О необходимости привлекать к уголовной ответственности за использование этого лозунга на общественных мероприятиях договорились представители руководства МВД, полиции и генеральной прокуратуры Чехии. Это решение связано с происходящими в республике антиизраильскими акциями представителей мусульманской общины после произошедшего 7 октября нападения из сектора Газа на Израиль.

Эксперты отмечают, что использование лозунга, который звучал, в частности, на антиизраильских акциях в Чехии, созвучно требованию уничтожения Израиля. Власти сообщили, что будут пресекать его появление на общественных мероприятиях, а виновных в его распространении привлекать к ответственности за разжигание ненависти.