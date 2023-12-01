В Херсоне третий раз за сутки произошли взрывы

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Взрывы раздались в прибрежных районах контролируемого властями Украины Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

"Взрывы слышны в прибрежных районах", - написал он в своем Telegram-канале.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее украинское издание "Общественное" и Роман Мрочко сообщали о взрывах в городе. Глава же подконтрольной украинским властям Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении нескольких заводов и предприятий в городе.