СМИ: полиция Канады может получить иск за обвинения против китайской диаспоры Монреаля

Как сообщил телеканал CTV, его сумма составит $1,84 млн

ОТТАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Два китайских общественных центра Монреаля намерены подать иск к Королевской канадской конной полиции (национальная полиция) из-за обвинений, что в них якобы размещались так называемые китайские полицейские участки. Об этом сообщил телеканал CTV.

Сумма иска может составить 2,5 млн канадских долларов ($1,84 млн). Других подробностей телеканал не приводит.

В марте CTV сообщил, что национальная полиция проводит расследование по факту обнаружения в Монреале и его пригороде двух незаконных китайских полицейских участков. Эти участки якобы использовались для наблюдения и угроз китайским гражданам, проживающим в Канаде. В некоторых случаях их сотрудники могли вынуждать китайцев вернуться на родину. Позже власти заявили, что деятельность этих участков была прекращена.

В 2022 году сообщалось об обнаружении подобных участков в Нидерландах. Тогда МИД Китая заявил, что речь идет не о полицейских участках, а о сервисных центрах, которые в основном помогали китайцам, которые не могли вернуться домой во время пандемии коронавируса.