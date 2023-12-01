Около 40% украинцев считают целесообразной дифференциацию воздушных тревог

При этом 51% украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 40% жителей Украины считают, что объявления о воздушной тревоге следовало бы дифференцировать в зависимости от степени опасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Около 40% украинцев отмечают целесообразность дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы", - говорится в сообщении на сайте социологической группы.

При этом 51% украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Количество украинцев, которые вообще выступают против объявления тревог, не превышает 5%. Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% из них считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации.

Опрос проводился 22-23 ноября среди граждан в возрасте от 18 лет. Всего опрошены 1 000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Вероятность ошибки исследования не превышает 3,1%.

18 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с "Кинжалами". Как отмечают украинские СМИ, при взлете МиГ-31К на Украине объявляется воздушная тревога, которая продолжается до трех и более часов. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат также заявлял, что тревоги теперь случаются чаще и длятся дольше. Комментируя тему целесообразности таких продолжительных тревог, во время которых не работают сервисы, школы, останавливается работа предприятий, он предложил, в частности, ввести градацию тревог по уровню опасности. Задачу найти решение проблемы многочасовых воздушных тревог поставил ранее президент страны Владимир Зеленский перед военным ведомством и Генштабом. Однако, как позднее сообщал Игнат, время действия режима тревоги при взлете российских МиГ-31 пока меняться не будет.