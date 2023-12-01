Министр обороны Израиля облетел Газу на вертолете и пообещал победить ХАМАС

Йоав Галант наблюдал за ходом возобновленной военной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант наблюдал за ходом возобновленной военной операции израильской армии в секторе Газа, облетая анклав на военном вертолете, сообщила пресс-служба Минобороны. По итогам этого полета он выразил уверенность в том, что Израиль победит палестинскую радикальную организацию ХАМАС.

"Ночью я посетил командный центр ВВС, где утвердил оперативные планы Армии обороны Израиля. Сегодня утром мы все увидели значение этих атак - это увидели израильтяне и почувствовала террористическая организация ХАМАС в секторе Газа", - сказал министр.

"Я наблюдал за мощными ударами из боевого вертолета ВВС, пролетавшего над сектором Газа. Как я говорил с самого первого дня [военной операции], сейчас я повторяю: террористическая организация ХАМАС понимает только силу", - добавил Галант.

Он подчеркнул, что Израиль будет "продолжать наносить удары по ХАМАС до тех пор, пока не достигнет целей этой войны - уничтожения террористической организации ХАМАС, устранения ее управленческого и военного потенциала и возвращения заложников домой". "Мы продолжим выполнять эту миссию, пока не добьемся успеха и не выйдем победителями", - заключил министр обороны.