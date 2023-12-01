Трампу предписали предстать перед судом по делу о штурме Капитолия

Суд постановил, что бывший американский лидер действовал "в своем личном качестве кандидата в президенты", когда призывал сторонников пройти маршем к Капитолию в 2021 году

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп не обладает иммунитетом и должен предстать перед судом по гражданским искам по делу о его роли в штурме Конгресса США 6 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении апелляционного суда столичного округа Колумбия.

Коллегия из трех судей единогласно подтвердила, что президенты могут исполнять свои должностные обязанности, не привлекаясь к гражданской ответственности, однако иммунитет не распространяется на них, когда они не действуют в таком качестве. "Президент [США] <...> не проводит каждую минуту каждого дня, выполняя свои должностные обязанности, - отмечается в документе. - Когда он действует вне рамок своих должностных обязанностей, он не продолжает пользоваться иммунитетом от ответственности за ущерб только потому, что он является президентом". Суд постановил, что Трамп действовал "в своем личном качестве кандидата в президенты", когда призывал сторонников пройти маршем к Капитолию в 2021 году. Ранее защита бывшего главы Белого дома заявляла, что Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам в связи с тем, что он на момент выступления перед сторонниками обладал такого рода иммунитетом.

Решение апелляционного суда открывает путь к рассмотрению исков от полицейских и законодателей, которые хотят возложить на 45-го американского лидера ответственность за акты насилия его сторонников во время штурма Капитолия. Теперь федеральный суд столичного округа может продолжить рассмотрение трех исков к экс-президенту от сотрудников полиции Конгресса и членов законодательного органа, которые требуют возмещения морального ущерба и вреда здоровью, полученных в результате беспорядков.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в США. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Также были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.