Конгрессмен признала, что Украина не входит в пятерку волнующих американцев вопросов

Член Палаты представителей Конгресса США Крисси Хулэхэн отметила, что американскую общественность заботят, в частности, сфера образования, психическое здоровье, инфляция, занятость, экономика в целом

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Поддержка Украины не входит в пятерку вопросов, больше всего волнующих американских граждан, имеющих право голоса. Это признала член Палаты представителей Конгресса США Крисси Хулэхэн, входящая в ряды правящей Демократической партии.

"Я бы <...> сказала, что это не обязательно входит в четверку или пятерку вопросов, которые больше всего заботят [американскую] общественность. Ее заботят сфера образования, психическое здоровье, инфляция, занятость, экономика в целом, преступность, [южная] граница - вопросы такого рода", - заявила она, выступая на семинаре в Гудзоновском институте, посвященном ситуации вокруг Украины. Вместе с Хулэхэн (от штата Пенсильвания) участие в этой конференции принял член Палаты представителей Конгресса Дон Бейкон (республиканец от Небраски).

Хулэхэн считает, что демократы в нижней палате Конгресса на текущем этапе настаивают на продолжении оказания помощи Киеву в пропорции примерно три к одному. "Мне кажется, мы все еще отчетливо выступаем за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в пропорции, скажем, три к одному. Считаю, что новостной цикл [в США] явно ушел от происходящего на Украине. К сожалению, это, думаю, действительно не главное для нас здесь, в Вашингтоне, и для людей дома (население в избирательных округах - прим. ТАСС)", - заявила она.

В свою очередь Бейкон признал, что Республиканская партия США в настоящее время расколота по вопросу о поддержке Украины на две примерно равные части. "В нашей партии, если посмотреть на социологические опросы, речь идет о раскладе примерно 50 на 50", - сказал конгрессмен.

Вместе с тем он утверждал, что Палата представителей в конечном счете утвердит новый крупный пакет помощи Киеву. С точки зрения Бейкона, это потребует достижения вашингтонской администрацией во главе с демократом Джо Байденом и республиканцами в Конгрессе США компромиссных договоренностей об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей. "Думаю, что в этом месяце, начинающемся месяце, мы, вероятно, сможем достичь соглашения по границе, Украине", - предположил конгрессмен.

По его прогнозу, утверждение нового пакета помощи Украине "потребует заключения сделки между двумя палатами" Конгресса. "Я действительно считаю, что мы сможем достаточно легко утвердить в Палате представителей военную помощь. Однако для этого понадобится какая-то договоренность по границе. И думаю, что мы можем добиться этого в декабре", - отметил Бейкон.

Бюджетный запрос

Американская администрация направила в октябре в Конгресс США запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в стране 1 октября 2024 финансовом году. В первую очередь это касается оказания помощи Украине и Израилю, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Множество республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Байден подписал 16 ноября принятый Конгрессом США законопроект о продлении финансировании работы американского правительства ввиду отсутствия утвержденного федерального бюджета. Однако обретший силу закона документ не содержит пунктов о выделении помощи ни Украине, ни Израилю.