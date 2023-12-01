Армия Израиля сообщила о нахождении тела одного заложника

По данным ЦАХАЛ, израильтянина Офира Царфати похитили 7 октября в районе проведения музыкального фестиваля близ кибуца Реим возле границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в секторе Газа тело одного из израильтян, находившихся в заложниках у палестинских радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Тело заложника Офира Царфати недавно было обнаружено объединенными силами Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа и было доставлено в Израиль", - говорится в сообщении.

По данным военных, Царфати был похищен 7 октября в районе проведения музыкального фестиваля близ кибуца Реим возле границы с сектором Газа.

В пресс-службе добавили, что после процедуры опознания с участием представителей полиции, раввината и судмедэкспертов семья погибшего была извещена о его гибели.