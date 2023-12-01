Мирзоян обвинил Азербайджан в подрыве усилий по достижению мира

Глава МИД Армении заявил, что Баку нарушил основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта ОБСЕ, а также подверг Нагорный Карабах полной этнической чистке

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт, которая прошла в Скопье, заявил, что Азербайджан подрывает усилия международных посредников по достижению мира. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Нарушив основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта ОБСЕ, Азербайджан подверг Нагорный Карабах полной этнической чистке и продолжает подрывать усилия международных посредников, которые направлены на установление стабильности в регионе", - сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что подобные нарушения, происходящие в атмосфере безнаказанности, поощряют применение силы или угрозу ее применения, международное сообщество должно удвоить свои усилия по преодолению существующих вызовов, говорится в релизе.

Арарат Мирзоян заявил, что Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном на основе международно известных принципов.