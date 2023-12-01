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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, истребитель израильских ВВС атаковал в районе населенного пункта Малькия на севере страны группу вооруженных радикалов, которые пытались обстрелять территорию еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана с применением истребителей, боевых вертолетов и артиллерийского огня в ответ на пуски по территории Государства Израиль в течение дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, истребитель израильских ВВС атаковал в районе населенного пункта Малькия на севере страны группу вооруженных радикалов, которые пытались обстрелять израильскую территорию. 

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