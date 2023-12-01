Жена Зеленского сообщила о своем нежелании его выдвижения на новый президентский срок

Елена Зеленская считает, что "это невозможно"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, шел на новый президентский срок. По ее словам, "это невозможно".

"Я не хочу, чтобы он снова стал президентом, и потом еще раз, это невозможно. Может быть, в будущем мы должны придумать что-то новое", - сказал Зеленская в подкасте британского журнала The Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Издание привело фото страниц документа. Как пояснил "Стране" один из парламентариев, после подписания этого заявления провести через раду решение о назначении выборов будет намного сложнее.

Вопрос о выборах

Парламентские выборы должны были состояться в конце октября, однако их проведение стало невозможным, так как в стране с февраля 2022 года было введено и неоднократно продлевалось военное положение. По конституции выборы президента Украины должны пройти весной 2024 года, однако возможность их отмены или переноса давно уже обсуждается в украинских СМИ. Как отмечал экс-премьер Украины Николай Азаров, власти должны объявить о проведении выборов за три месяца, то есть до конца декабря.

В начале ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский якобы отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам, которые планируется провести 31 марта. Затем о подготовке парламентом некоего законопроекта сообщило украинское издание NV. Официально эта информация подтверждена не была.

Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее Зеленский предлагал западным партнерам профинансировать проведение голосования на Украине, если для них эта тема так важна.

На проведении выборов в предусмотренные конституцией сроки настаивают некоторые из западных партнеров Киева. В частности, такое пожелание высказывал побывавший на Украине американский сенатор Линдси Грэм. Некоторые украинские аналитики полагают, что президентские выборы на Украине действительно важны для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.