В Газе сообщили о необходимости ежедневного получения 1 тыс. грузовиков с помощью

По данным руководства палестинского анклава, региону также требуется 1 млн литров топлива каждый день

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинский сектор Газа ежедневно нуждается в 1 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью и 1 млн литров топлива. Об этом сообщили в правительстве анклава.

"Ежедневно сектору Газа нужна 1 тысяча грузовиков с гуманитарной помощью и 1 млн литров топлива", - приводит слова представителя властей катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы призываем арабские и исламские страны создать полевые госпитали, оборудованные для оказания помощи раненым", - продолжал он. По его словам, в сектор Газа необходимо поставить оборудование для извлечения из-под завалов тел погибших в результате израильских бомбардировок.

"Мы возлагаем полную ответственность за войну на оккупанта (Израиль - прим. ТАСС) и международное сообщество, особенно на Вашингтон", - заявили в правительстве анклава.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.