В ООН считают, что возобновление огня в Газе ставит под вопрос поставки гумпомощи

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что необходимо "как минимум сохранить поставки топлива и других гуманитарных товаров на уровне", которого удалось достичь за счет паузы в боевых действиях

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Возобновления огня в зоне палестино-израильского конфликта ставит под вопрос дальнейшие поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Любые поставки товаров первой необходимости в Газу под вопросом, поскольку возобновившееся насилие очевидно серьезно осложняет процесс распределения гуманитарных товаров не только для гуманитарных работников, но и для тех, кому предназначается эта помощь", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что необходимо "как минимум сохранить поставки топлива и других гуманитарных товаров на уровне", которого удалось достичь за счет паузы в боевых действиях.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.