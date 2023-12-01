1 декабря, 18:12
Военная операция на Украине

На Украине готовят комплексные меры по проблеме мобилизации

Глава государства Владимир Зеленский пояснил, что речь идет не только о численности, но и об условиях и сроках службы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комплексные меры необходимы для решения проблемы мобилизации на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

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"Все на Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения, - сказал он в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. - Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны, которые должны быть представлены ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения, я жду комплексных решений". Он пояснил, что речь идет не только о численности, но и об условиях и сроках службы.

Накануне украинский политолог Владимир Фесенко заявил агентству Bloomberg, что из-за опасений роста напряженности в обществе Зеленский "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать закон о снижении возрастной планки призыва. В Киеве также полагают, что его подписание может усилить еще не очень популярную, но уже распространяющуюся в украинском обществе тенденцию к заключению "мира любой ценой", считает Фесенко.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. 

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