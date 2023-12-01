Венесуэла одобрила решение суда по референдуму о территориальном споре с Гайаной

Исполнительный вице-президент страны Делси Родригес отметила, что "Гайана, которая не имела и никогда не будет иметь права" на территорию Гайана-Эссекибо, является "страной-оккупантом де-факто"

КАРАКАС, 1 декабря. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес расценила как победу Каракаса решение Международного суда ООН не препятствовать проведению консультативного референдума по территориальному конфликту с Гайаной.

"Запрос Гайаны об отмене референдума, о том, чтобы он не состоялся, или об отмене вынесенных на референдум вопросов, не был принят судом", - заявила Родригес в выступлении в президентском дворце Мирафлорес, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television. Она подчеркнула, что Венесуэла защитила в Международном суде ООН положение о том, что "проведение референдума - это внутреннее дело венесуэльского государства". "В результате в это воскресенье, 3 декабря, венесуэльцы пойдут на голосование. Логично, что суд отклонил запрос Гайаны об отмене референдума, на чем настаивала Венесуэла", - отметила Родригес.

Вице-президент подчеркнула, что в постановлении суда указано "на администрацию и контроль Гайаны на спорной территории". Это, по мнению Родригес, говорит о том, что "Гайана, которая не имела и никогда не будет иметь права" на эту территорию, является "страной-оккупантом де-факто". Вице-президент напомнила также, что Гайана незаконно выдает лицензии на добычу нефти на спорных территориях.

Родригес зачитала заявление правительства Венесуэлы, в котором осуждается обращение Гайаны к суду об отмене референдума и подтверждаются исторические права Венесуэлы на территорию Гайаны-Эссекибо. "Женевское соглашение является единственным юридическим документом, который позволяет найти практическое и удовлетворительное для обеих сторон решение [территориального конфликта] через дружеские, политические и мирные переговоры", - процитировала вице-президент правительственное заявление.

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

На минувшей неделе ExxonMobil сообщила о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.