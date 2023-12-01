Блинкен призвал потом искать виновных в том, что Израиль не воспринял всерьез угрозы ХАМАС

Госсекретарь США считает необходимым "сделать все возможное для того, чтобы это не повторилось, обеспечить защиту гражданского населения, обеспечить доставку гуманитарной помощи, а также рассмотреть вопрос о том, что произойдет после окончания конфликта"

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает необходимым потом искать виновных в том, что израильские власти не воспринимали всерьез полученные более чем за год до октябрьского нападения документы о планах радикального палестинского движения ХАМАС зайти на территорию еврейского государства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, беседуя с журналистами по прибытии в Дубай на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Его попросили прокомментировать статью газеты The New York Times, в которой говорилось, что Израиль знал с 2022 года о планах нападения ХАМАС, но посчитал их нереалистичными. "У нас будет много возможностей для полного анализа того, что произошло [во время нападения радикалов на Израиль] 7 октября, включая анализ того, что произошло, кто что знал и когда, и Израиль очень четко дал это понять. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы это не повторилось, обеспечить защиту гражданского населения, обеспечить доставку гуманитарной помощи, а также рассмотреть вопрос о том, что произойдет после окончания конфликта, что будет с Газой, что произойдет в более широком смысле, чтобы мы встали на путь прочного мира и безопасности", - ответил глава американской дипломатии.

"Мы сосредоточены на всем этом. Я думаю, что будет время - и я знаю, что это произойдет, - рассмотреть, что привело к 7 октября", - добавил он. Блинкен в очередной раз подчеркнул позицию вашингтонской администрации, согласно которой завершение палестино-израильского конфликта "должно привести к созданию государства для палестинцев".

По данным The New York Times, в 40-страничном документе о планах ХАМАС не было точной даты проведения операции, но описывались все израильские укрепления, местонахождение и численность вооруженных сил. Израильские аналитики посчитали, что масштабы подобной операции выходят за рамки возможностей радикалов, и назвали план амбициозным.