Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным в мире местом для детей

Кэтрин Рассел призвала стороны конфликта сделать все возможное для их защиты

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что сектор Газа снова стал самым опасным местом для детей и призвала стороны конфликта сделать все возможное для их защиты.

"Сегодня Газа снова стала самым опасным местом для детей. Зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей, где бы они ни находились. Дети больше не должны погибать в этом конфликте", - говорится в публикации Рассел в соцсети X (ранее Twitter).

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.

В конце октября ЮНИСЕФ сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя фонда, Газа превратилась, по сути, в детское кладбище. По данным ВОЗ, в среднем один ребенок умирает в секторе Газа каждые 10 минут.