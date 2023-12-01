1 декабря, 18:41
Палестино-израильский конфликт

Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным в мире местом для детей

Кэтрин Рассел призвала стороны конфликта сделать все возможное для их защиты

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что сектор Газа снова стал самым опасным местом для детей и призвала стороны конфликта сделать все возможное для их защиты.

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"Сегодня Газа снова стала самым опасным местом для детей. Зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей, где бы они ни находились. Дети больше не должны погибать в этом конфликте", - говорится в публикации Рассел в соцсети X (ранее Twitter).

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.

В конце октября ЮНИСЕФ сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя фонда, Газа превратилась, по сути, в детское кладбище. По данным ВОЗ, в среднем один ребенок умирает в секторе Газа каждые 10 минут. 

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