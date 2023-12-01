Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы

В ведомстве также подтвердили работу США, Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Соединенные Штаты работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа, и обвинил палестинское радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.

"Я рад, что мы продолжаем сотрудничать с Израилем, Египтом и Катаром в попытках возобновления гуманитарной паузы в Газе. Но давайте проясним - пауза закончилась именно из-за ХАМАС, они просто не предоставили список заложников, что позволило бы продлить перемирие", - сказал он на онлайн-брифинге.