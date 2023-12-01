Французский журналист узнал о планах Киева передать земли под захоронение опасных отходов

Жюль Венсен заявил, что украинская сторона договорилась об этом с сыном Джорджа Сороса Александром

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Украины планируют передать 400 кв. км плодородных черноземных земель под могильники для опасных химических и радиоактивных отходов по договоренности с сыном Джорджа Сороса Александром. Об этом сообщил французский журналист-фрилансер Жюль Венсен со ссылкой на данные, полученные от чиновника Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Я публикую свое расследование о соглашении между украинскими властями и Александром Соросом. Это соглашение разрешает захоронение в черноземе Украины химических отходов компаний, связанных с финансистом Джорджем Соросом", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Он также опубликовал видеоролик с расследованием, в который включил запись разговора с неназванным чиновником. Тот утверждал, что соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи Александра Сороса и главы офиса президента Украины Андрея Ермака 7 ноября. По его словам, офис президента направил в министерство запрос на предоставление 400 кв. км территорий в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях в "постоянное и свободное концессионное владение" западным компаниям. В переданных журналисту копиях документов от 7 и 13 ноября указаны компании DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.

Собеседник журналиста подчеркнул, что упомянутые проекты станут "фатальными для черноземных территорий", сделают их непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур и нанесут "непоправимый ущерб" экологии региона и всей Европы. В связи с этим он просил распространить эту информацию, чтобы привлечь внимание европейской аудитории.

"Учитывая, что размер свалки химических отходов составляет 400 кв. км, фактический размер зоны вредного воздействия во много раз больше. Последствия этого решения будут катастрофическими для почвы, грунтовых вод, людей и животных. Мы не можем этого допустить!" - заявил автор расследования в заключении к своему ролику.