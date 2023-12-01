Израиль сообщил ООН об отказе в продлении визы ее координатору по Палестине

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что генсек Антониу Гутерриш "полностью уверен в Линн Хастингс и в ее работе"

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль проинформировал ООН о том, что не продлит визу Линн Хастингс - гуманитарному координатору всемирной организации на оккупированных палестинских территориях, заместителю спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Да, израильские власти проинформировали нас, что они не продлят визу Линн Хастингс, когда истечет срок ее действия позднее в этом месяце, - сказал он.

Дюжаррик добавил, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш "полностью уверен в Линн Хастингс и в ее работе". "Быть гуманитарным координатором на оккупированных палестинских территориях - это, мягко говоря, непростая работа с точки зрения как гуманитарной, так и политической ситуации", - отметил представитель Гутерриша.

Дюжаррик не ответил, как объяснила израильская сторона свое решение. Его спросили, обсуждает ли ООН с еврейским государством нового кандидата на должность Хастингс. "Мы взаимодействуем с каждой страной-участницей, в которую направляем высокопоставленных представителей <...>. И в каждой стране, начиная с Афганистана и заканчивая Зимбабве, сотрудникам ООН нужны визы", - сказал он.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта.