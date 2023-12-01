Белый дом призвал восстановить объем гуманитарной помощи в Газу до уровня при перемирии

В Вашингтоне отметили, что во время гуманитарной паузы в палестинский анклав прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Объем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа необходимо восстановить в кратчайшие сроки до уровня, который поддерживался во время перемирия. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Госсекретарь [США Энтони] Блинкен сегодня перед отъездом из Израиля дал понять, что мы хотим, чтобы объем помощи был восстановлен, мы хотим, чтобы он был восстановлен до уровня, до которого он поднялся во время перемирия", - сказал Кирби. Он напомнил, что во время гуманитарной паузы в сектор Газа прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день. "Именно к этому уровню мы хотим вернуться как можно скорее", - подчеркнул представитель Белого дома.