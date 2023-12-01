Глава Белорусского Красного Креста считает политизированным решение МФОККиКП

Дмитрий Шевцов отметил, что пояснения Минска не принимали к рассмотрению, "ссылаясь на то, что не выполнены рекомендации"

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Решение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) о приостановке членства белорусской национальной организации является абсолютно политизированным. Об этом заявил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрий Шевцов.

"Принятое решение Международной федерации Красного Креста абсолютно политизированное. Наши пояснения не принимали даже к рассмотрению, ссылаясь на то, что не выполнены рекомендации. Однако юридически мы рассмотрели и выполнили рекомендации в полном объеме", - сказал он агентству БелТА.

Шевцов пояснил, что в соответствии с рекомендацией федерации БКК провел внеочередной съезд. "Он состоялся 7 сентября. И на нем главным был вопрос о моей отставке. Я пояснил, с какой целью ездил в Донбасс, и съезд единогласно проголосовал, чтобы я продолжил работу в должности генерального секретаря. Об этом мы сообщили в Международную федерацию Красного Креста", - сказал председатель Белорусского Красного Креста.

Он обратил внимание на то, что информация о приостановке членства БКК опубликована на четырех языках: английском, русском, белорусском и украинском. "Хотя официальные языки международной федерации английский, французский, испанский, арабский, технический язык русский. Опубликование на украинском и белорусском языках - в угоду украинским властям, которые призывали [вызвать] Шевцова в Международный суд, и в угоду белорусской оппозиции, которая тоже кричала, что Шевцов участвует в депортации детей из Донбасса. То есть это абсолютно политизированное решение, политизированное отношение ко всей ситуации", - заявил руководитель Белорусского Красного Креста.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ранее сообщила о приостановке членства в ней БКК из-за "невыполнения требования о снятии с должности" Шевцова. Правление МФОККиКП в ультимативной форме требовало ухода генерального секретаря БКК в отставку до 30 ноября в связи с его июльской поездкой в Донбасс. В пресс-релизе МФОККиКП указывается, что причиной требования и предшествовавшего расследования стали заявления Шевцова, в том числе о ядерном оружии и перемещении детей в Белоруссию, и его визит в Луганск и Донецк.

Отстранение БКК означает, что он теряет права члена МФОККиКП, любое новое финансирование БКК приостановлено. Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в заседаниях Генеральной ассамблеи МФОККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях федерации. При этом БКК может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления МФОККиКП.