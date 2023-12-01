США считают, что территорию сектора Газа должны контролировать палестинцы

В Белом доме отметили, что ее нельзя сократить

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Территория сектора Газа должна контролироваться палестинцами при любом развитии событий, она не может быть сокращена. С таким заявлением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Территория Газы при любом сценарии развития событий в будущем должна оставаться землей палестинцев и не может быть сокращена", - сказал он. "Мы много раз говорили, что не поддерживаем сокращение географических границ Газы, и точка. Это наша позиция", - добавил Кирби. При этом он подчеркнул, что США поддерживают решение Израиля возобновить военные операции в палестинском анклаве. "Мы также говорили, что Израиль, безусловно, имеет право на самозащиту. Он не хочет повторения 7 октября", - сказал представитель Белого дома. При этом США, по словам чиновника, выступают против того, чтобы Газу контролировало ХАМАС.