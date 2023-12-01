Белый дом: США не поощряют и не поддерживают атаки ВСУ по российской территории

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби прокомментировал утверждения украинских СМИ о том, что Киев ответственен за возгорание цистерны с дизельным топливом, которое произошло 29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не поощряет и не поддерживает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории, которую Вашингтон признает за Россией. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Комментируя утверждения украинских СМИ о том, что Киев ответственен за возгорание цистерны с дизельным топливом, которое произошло 29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, официальный представитель Белого дома сказал: "Я не могу подтвердить эти сведения. Могу лишь сказать, что мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России".