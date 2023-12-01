Премьер Эстонии подтвердила поиск способа депортировать за принятие гражданства РФ

Кая Каллас отметила, что "каждая процедура индивидуальна и основана на оценке опасности, исходящей от конкретного человека"

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что правительство ищет способ, благодаря которому можно было бы депортировать из страны за принятие гражданства РФ. Об этом сообщила газета Postimees.

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", - приводит газета слова Каллас.

"Каждая процедура индивидуальна и основана на оценке опасности, исходящей от конкретного человека. В ситуации, когда получение человеком российского гражданства является явным сигналом поддержки <...> действий Российской Федерации против Эстонии и наших союзников, безусловно, необходимо рассмотреть вопрос о пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране", - заявила премьер-министр Эстонии. "Я могу заверить вас, что министр внутренних дел представляет официальную позицию правительства, которая основана на безопасности и выживании Эстонии, на основе принятых Рийгикогу (парламентом - прим. ТАСС) законов, в том числе закона об иностранцах, и отзыву долгосрочного вида на жительство предшествует индивидуальная процедура, в ходе которой в соответствии с законом определяется, представляет ли иностранец угрозу для общественного порядка и безопасности Эстонской Республики", - добавила она.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители Эстонии, которые примут гражданство РФ в рамках российского федерального закона о введении исключений для принятия гражданства, могут быть подвергнуты выселению из балтийской республики.