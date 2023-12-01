Постпред Эквадора выразил надежду на принятие ближневосточной резолюции СБ ООН в декабре

Хосе де ла Гаска заявил о желании, чтобы председательство его страны в Совете Безопасности всемирной организации "было больше про дела, а не про слова"

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Эквадор надеется, что Совет Безопасности (СБ) ООН сможет принять новую резолюцию по палестино-израильскому конфликту в декабре. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска, чья страна будет исполнять функции председателя Совбеза в декабре.

"Мы хотим, чтобы наше председательство было больше про дела, а не про слова. Так что мы, очевидно, надеемся на это. - сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, ожидает ли Эквадор принятие новой ближневосточной резолюции в СБ ООН в декабре. - Мы в качестве председателя будем направлять диалог на принятие подобных резолюций".

В середине ноября Совет Безопасности ООН принял подготовленный Мальтой проект гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Вместе с тем в процессе голосования СБ не принял поправку РФ о включении в документ пункта с призывом к немедленному прекращению огня.

В настоящее время "десятка" непостоянных членов Совета Безопасности ООН работает над новым проектом резолюции по ближневосточному конфликту, который, как ожидается, будет включать несколько положений из четырех проектов резолюций (двух российских, бразильского и американского), отклоненных Совбезом в октябре.