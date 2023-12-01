Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

В течение дня военные еврейского государства уничтожили несколько вооруженных групп радикалов по всему анклаву, "включая террористическую ячейку численностью более 10 террористов", добавили в армейский пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные продолжают вести боевые действия в секторе Газа после прекращения гуманитарной паузы, нанося удары по объектам палестинской радикальной организации ХАМАС в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние часы были нанесены удары по инфраструктуре террора в секторе Газа. В число целей входили оперативные командные центры, в которых действовали террористы ХАМАС, подземные объекты и военный объект, откуда ранее сегодня по [израильским] солдатам запускались противотанковые ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, в течение дня израильские военные уничтожили несколько вооруженных групп радикалов по всему сектору Газа, "включая террористическую ячейку численностью более 10 террористов". "Помимо этого, в рамках совместных действий на земле и в воздухе силы Армии обороны Израиля подавили две террористические ячейки, которые запускали минометные снаряды в сторону войск Армии обороны Израиля в секторе Газа", - отметили в пресс-службе.