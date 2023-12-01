Суд в Перу отказался выносить решение об освобождении экс-президента Фухимори

В апреле 2009-го политика, возглавлявшего страну с 1990 по 2000 год, признали виновным в нарушении прав человека и приговорили к 25 годам лишения свободы

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Суд региона Ика в Перу отказался выносить решение об освобождении бывшего президента Перу Альберто Фухимори, отбывающего наказание за коррупцию, а также организацию похищения и убийства диссидентов.

"Первая палата предварительного следствия суда Ики посчитала неуместным исполнение решения N° 78-2022 от 17 марта 2022 года, касающегося освобождения Альберто Фухимори", - говорится на странице судебной власти Перу в соцсети X (ранее Twitter).

В 2017 году занимавший тогда пост президента Перу Педро Пабло Кучински из гуманитарных соображений помиловал экс-главу государства в связи с его состоянием здоровья. Однако позже суд аннулировал это решение на фоне общественных протестов, переросших в массовые беспорядки. В марте 2022 года Конституционный суд постановил признать решение о помиловании действующим. Ранее на этой неделе инстанция вновь подтвердила свое решение. Межамериканский суд по правам человека просил Перу не освобождать Фухимори, которому сейчас 85 лет.

В апреле 2009 года политик, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность Фухимори к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по нескольким делам, связанным с коррупцией и растратой государственных средств.