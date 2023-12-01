СМИ: база США в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке

По данным портала Al Modon, огонь по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт из реактивных систем залпового огня

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил новостной портал Al Modon.

По его информации, огонь по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт из реактивных систем залпового огня. В момент атаки на территории базы произошло несколько взрывов.

Ранее было совершено нападение с помощью дронов-камикадзе на военную базу США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Сведения о последствиях этой атаки не приводятся.

30 ноября в заявлении, распространенном в Telegram-канале, шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество военных операций в Сирии и Ираке, поскольку Вашингтон продолжает оказывать помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 74 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс.