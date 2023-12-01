В Интерполе отметили необходимость в новых технологиях для борьбы с преступностью

Преступники, в частности, опережают мировые правоохранительные органы в инвестициях в технологии и инновации, считают в организации

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Международные преступные группы все больше прибегают к современным технологиям для осуществления своей деятельности, правоохранительным органам требуется увеличить инвестиции в этой сфере. Об этом говорится в итоговой декларации 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, завершившейся в Вене.

"Преступники опережают мировые правоохранительные органы в инвестициях в технологии и инновации. Необходимо значительно увеличить инвестиции в исследования, разработки и наращивание потенциала, чтобы у полиции всего мира были инструменты для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - гласит один из пунктов документа.

Участники сессии Генассамблеи констатировали, что международные преступные сети продолжают расширяться и становятся более сложными за счет технического прогресса, эволюции криминальной деятельности и расширения контактов между преступными группировками. В этой связи они предложили "новый подход" к борьбе с этим явлением, включающий пять пунктов. Помимо призыва к инвестированию в технологии странам - участницам Интерпола предлагается сделать своим приоритетом в сфере безопасности борьбу с международной организованной преступностью. Авторы декларации признают, что некоторые страны просто не справляются с криминальными организациями, которые "покупают политическое влияние, организуют кибератаки с разных континентов" или работают на несколько стран.

Также правоохранителям предлагают опираться "не на двусторонние или региональные обмены", а на глобальное сотрудничество, сделав обмен важной информацией "не исключением, а нормой". "Ответственным за принятие решений" в полицейских и судебных органах, а также службах безопасности предлагается "убрать препятствия на пути к расширенному обмену информацией". Особенно это касается работы полицейских на пограничных территориях и тем, кто "находится на передовой" борьбы с организованной преступностью. "Они должны иметь доступ к необходимой информации из глобальных баз данных, чтобы пресекать преступную деятельность и получать лучшую технологическую поддержку, обучение и информирование в области борьбы с глобальной преступностью", - гласит декларация.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола проходила в Вене с 28 ноября до 1 декабря. Она собрала руководителей и представителей правоохранительных ведомств более чем из 190 стран - участниц организации. 92-я сессия Генассамблеи Интерпола пройдет в ноябре 2024 года в Глазго, где состоятся выборы нового генерального секретаря организации.