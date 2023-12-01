Госдеп одобрил поставку Южной Корее боеприпасов для F-35 на сумму $271 млн

Кроме снарядов в сделку входит техническое обслуживание и ремонт, а также обучение личного состава

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил передачу Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на общую сумму $271 млн. Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей предусмотрена передача Сеулу 39 авиационных ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), 84 авиационные бомбы Mk-84, 70 противобункерных бомб BLU-109C/B, 342 авиационные бомбы Mk-82, 12 инертных бомб Mk-82, 35 управляемых бомб малого диаметра GBU-39, 118 управляемых бомб малого диаметра GBU-53. Кроме того, сделка будет включать вспомогательное оборудование, запчасти, средства для технической поддержки, технического обслуживания и ремонта, а также обучение личного состава.

Как отмечается в заявлении, передача вооружений будет "способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности крупного союзника" в Индо-Тихоокеанском регионе. Поставка боеприпасов "повысит способность Южной Кореи противостоять нынешним и будущим угрозам путем оснащения парка истребителей боеприпасами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", указано в документе.