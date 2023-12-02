В Запорожье военкомы будут обходить дома призывников

Рейды будут проводиться с 7 до 9 и с 17 до 19 часов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники украинских военкоматов будут проводить в подконтрольном Киеву городе Запорожье рейды по домам призывников. Об этом сообщило издание Klymenko Time со ссылкой на решение городских властей.

По его данным, уже сформирована 21 мобильная группа. Рейды будут проводиться с 7 до 9 и с 17 до 19 часов. Товариществам жильцов предписано обеспечить допуск военкомов в многоквартирные дома.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.

В четверг военно-гражданская администрация Закарпатской области ввела проверку документов у всех граждан с 1 декабря и вплоть до отмены военного положения, а в сегодняшнем видеообращении Зеленский заявил о необходимости комплексного решения проблемы мобилизации.