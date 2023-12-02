WSJ: спецслужбы Израиля планируют выследить и убить лидеров ХАМАС за границей

Как пишет газета, начать операцию по уничтожению руководства радикального палестинского движения по всему миру планируется после завершения военной кампании в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские спецслужбы готовятся выслеживать и убивать лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по всему миру после того, как завершится военная кампания в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских официальных лиц.

По их словам, по приказу премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху разведка разрабатывает планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, в частности, в Ливане, Турции и Катаре.

Как отмечает издание, это может стать началом десятилетних тайных операций Израиля по всему миру. При этом, указывает газета, целенаправленные убийства за границей могут стать нарушением международного права и повлечь за собой ответную реакцию со стороны стран, в которых они будут осуществляться без разрешения местных властей.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники информировал, что Израиль безжалостно преследует семьи, жен, детей, братьев, сестер, родителей политических и военных лидеров ХАМАС. Нетаньяху поставил цель уничтожить все руководство ХАМАС.