Совбез ООН единогласно проголосовал за снятие оружейного эмбарго с Сомали

Запрет на поставки вооружения в эту страну действовал с 1992 года

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно принял резолюцию, снимающую оружейное эмбарго в отношении Сомали. За подготовленную Великобританией резолюцию проголосовали все 15 членов СБ ООН, включая Россию.

"Приветствуем снятие оружейного эмбарго с этой страны. Россия последовательно выступает за пересмотр временных санкционных режимов в государствах Африки, которые препятствуют развитию национальных органов в секторе безопасности. Рассчитываем, что принятая мера окажет весомое содействие на пути преодоления многолетних трудностей в процессе укрепления государственности", - заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева по итогам голосования.

Она напомнила, что Россия оказывает Сомали "безвозмездную продовольственную помощь на двусторонней основе" и сообщила, что до конца текущего года РФ намерена поставить Сомали 25 тыс. тонн зерна. "Буквально вчера, 30 ноября, в Могадишо из нашей страны прибыла партия пшеницы объемом в 25 тыс. тонн. До конца года нами запланирована еще одна поставка зерна для сомалийцев в том же объеме", - сказала Евстигнеева.

Всемирная организация ввела эмбарго на любые поставки оружия и военной техники в Сомали в 1992 году из-за внутреннего конфликта в стране.