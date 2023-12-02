ОАЭ распространили в СБ ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в Газе

Представители Объединенных Арабских Эмиратов собирают комментарии и отклики на нее, сообщила постпред страны при организации Лана Заки Нуссейба

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленной на открытие дополнительных гуманитарных коридоров в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам в пятницу постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нуссейба.

"Мы полагаем, что жизни жителей Газы висят на волоске, они зависят от линии жизни в виде поступающей гуманитарной помощи, и 200 грузовиков [помощи] в день явно недостаточно, равно как и число КПП [через которые может доставляться гуманитарная помощь в Газу]. Так что мы хотим представить резолюцию <...>. Мы распространили ее среди членов Совбеза и собираем комментарии и отклики на нее", - сказала Нуссейба.