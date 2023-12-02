ООН заявила о множестве смертей через несколько часов после окончания перемирия в Газе

Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что необходимо вновь остановить боевые действия и обеспечить защиту мирного населения

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Множество людей погибли и были ранены всего за несколько часов после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"За прошедшие семь дней были освобождены заложники, воссоединились семьи, пациенты получили медицинскую помощь. Объем помощи Газе увеличился. И хотя он едва ли отвечал нуждам населения, это все равно позволило гуманитарным агентствам поставить товары первой необходимости, в том числе в районы, которые были отрезаны на протяжении недель, а также дать передышку глубоко травмированным семьям. Сообщается, что сегодня за несколько часов были убиты и ранены множество людей. Семьям вновь велели эвакуироваться. Надежды были разрушены", - следует из его заявления.

Необходимо сохранить прогресс, достигнутый по вопросу поставок гуманитарной помощи, и преумножить его, убежден Гриффитс. "Необходимо обеспечить защиту мирного населения и жизненно важной инфраструктуры. Необходимо немедленное и безусловное освобождение всех остающихся в заложниках. Необходимо гуманитарное перемирие. Необходимо остановить боевые действия", - заключил он.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.