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Палестино-израильский конфликт

ООН заявила о множестве смертей через несколько часов после окончания перемирия в Газе

Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что необходимо вновь остановить боевые действия и обеспечить защиту мирного населения

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Множество людей погибли и были ранены всего за несколько часов после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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"За прошедшие семь дней были освобождены заложники, воссоединились семьи, пациенты получили медицинскую помощь. Объем помощи Газе увеличился. И хотя он едва ли отвечал нуждам населения, это все равно позволило гуманитарным агентствам поставить товары первой необходимости, в том числе в районы, которые были отрезаны на протяжении недель, а также дать передышку глубоко травмированным семьям. Сообщается, что сегодня за несколько часов были убиты и ранены множество людей. Семьям вновь велели эвакуироваться. Надежды были разрушены", - следует из его заявления.

Необходимо сохранить прогресс, достигнутый по вопросу поставок гуманитарной помощи, и преумножить его, убежден Гриффитс. "Необходимо обеспечить защиту мирного населения и жизненно важной инфраструктуры. Необходимо немедленное и безусловное освобождение всех остающихся в заложниках. Необходимо гуманитарное перемирие. Необходимо остановить боевые действия", - заключил он.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. 

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