"Исламский джихад" заявил, что обстрелял Иерусалим в ответ на срыв перемирия

Радикалы сообщили, что выпустили ракеты также по Тель-Авиву, Беэр-Шеве, Ашдоду и Ашкелону

БЕЙРУТ, 2 декабря. /ТАСС/. Формирование "Сарая аль-Кудс", которое является военным крылом палестинской группировки "Исламский джихад", объявило об обстреле нескольких израильских городов, включая Иерусалим, в ответ на срыв гуманитарного перемирия в секторе Газа.

В заявлении, размещенном в пятницу в Telegram-канале, радикалы сообщили, что выпустили ракеты по Иерусалиму, Тель-Авиву, Беэр-Шеве, Ашдоду и Ашкелону. В нем указывается, что удары боевиков "стали возмездием за массовые убийства мирных жителей в секторе Газа".

Ранее об обстреле Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы объявило боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама". В заявлении формирования, переданном телеканалом Al Manar, говорится, что его боевики атаковали позиции израильской армии на севере Газы и в поселении Нецарим, использовав ракетные комплексы малой дальности "Раджум".

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" также заявляют, что ожесточенные бои с противником с применением пулеметов и гранатометов идут сейчас в районе Телль-эль-Хава к юго-западу от города Газа. Радикалы утверждают, что подбили израильский бронетранспортер Zelda. Со стороны израильских военных не поступило подтверждений этих сведений.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в палестинском анклаве. По данным телеканала Al Jazeera, жертвами израильских ударов после прекращения перемирия стали 66 мирных жителей, десятки получили ранения.