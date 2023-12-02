Совбез ООН проголосовал за прекращение ее миссии в Судане

Россия воздержалась от голосования

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу проголосовал за подготовленный Великобританией проект резолюции о прекращении действия Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS).

За проект резолюции высказались 14 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования. "Наши ключевые озабоченности так и остались без внимания, - сказала в своем выступлении после голосования заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. - Миссия перестала соответствовать поменявшейся реальности в стране. Фактически она действовала в интересах одной политической группы, которая не имела массовой поддержки в суданском обществе <...>. Исходили из того, что нашей общей целью было перевернуть эту печальную страницу взаимодействия Судана с ООН, задать благоприятную атмосферу для продуктивной работы назначенного личного посланника генсека ООН Рамтана Ламамбры. Эти задачи и должна была решить принятая сегодня резолюция, однако вместо этого стараниями некоторых наших западных коллег она, по сути, превратилась в инструмент давления на Хартум".

"Не можем согласиться с положениями резолюции, предусматривающими в отсутствие представителей миссии на территории Судана подготовку доклада о ситуации в этой стране, - продолжила Евстигнеева. - Как мы неоднократно убеждались, документы, написанные в таких условиях, могут грешить отсутствием связи с реальностью и нехваткой достоверности. Риски их политизации возрастают. Однако некоторых членов совета это не смущает, ведь главное для них сохранить возможность оказывать давление на рассматриваемую Советом Безопасности страну и навязывать с опорой на такие документы чуждую им повестку".

Британская резолюция стала следствием принятого в ноябре решения правительства Судана о прекращении действия UNITAMS. В своем письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу, правительство указало, что миссия всемирной организации лишь ухудшила ситуацию в стране и больше не отвечает чаяниям народа и властей. Вместе с тем в письме отмечалось, что кабинет министров Судана готов к конструктивной работе с ООН по выработке новой формулы, которая сможет принести положительный результат для страны.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.