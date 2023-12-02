США модернизируют свой ядерный полигон

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Джилл Хруби заявила, что Вашингтон несобирается возобновлять подземные ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут работы по модернизации своего ядерного полигона. Это подтвердила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

Она пояснила, что на полигоне в штате Невада идет в том числе прокладка новых туннелей. "Правда заключается в том, что у нас идет [различная] деятельность на нашем бывшем [испытательном] комплексе - на комплексе в штате Невада", - отметила глава НУЯБ. "Подготовка этих экспериментов в туннеле U1a [на ядерном полигоне в штате Невада], где мы проводили все свои субкритические (без возникновения цепной ядерной реакции - прим. ТАСС) эксперименты, означала, что мы в действительности должны были прорыть некоторые новые туннели. <...> Есть и дополнительная причина, по которой мы действительно модернизируем инфраструктуру [полигона в Неваде]. Из-за возросших объемов работы, связанной с подготовкой этого нового потенциала диагностики, мы действительно заменили некоторые офисные здания [на полигоне]", - сказала Хруби в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, опубликованном в его декабрьском номере.

Глава управления признала, что США вполне понимают обеспокоенность, которую могут испытывать в связи с новыми работами на объекте в Неваде Россия и другие государства. Одновременно Хруби заверила, что США не ведут подготовку к возобновлению подземных ядерных испытаний. "Говорю это не для того, чтобы придираться к россиянам, если вы, россияне, или кто бы то ни было еще, кто изучает деятельность, идущую на полигоне в Неваде, то вы увидите деятельность, связанную с горными работами. Так что как только россияне начали выступать со своими заявлениями, мы подумали: ну, да, мы понимаем, почему они могут интерпретировать это таким образом, нам нужно яснее говорить о том, чем мы занимаемся, потому что нам нечего скрывать, и мы не готовим подземное [ядерное] испытание", - утверждала шеф НУЯБ. Она одновременно занимает должность заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности.

Как сообщила в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти в Вашингтоне администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента Трампа по национальной безопасности, подтверждал, что Вашингтон рассматривал вариант возобновления ядерных испытаний.

На полигоне в Неваде последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. В России мораторий на ядерные испытания действует уже больше 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. В 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США так и не ратифицировали этот договор. В начале ноября текущего года Москва отозвала ратификационную грамоту ДВЗЯИ в связи с антироссийским курсом Вашингтона. Тем не менее, было подчеркнуто, что Россия не отзывает подпись под договором и продолжит придерживаться его положений.

Кроме того, МИД России предупредил, что Москва будет вынуждена действовать зеркально в случае проведения США натурных испытаний, к чему, по имеющимся сведениям, подготовлена полигонная инфраструктура в Неваде. Американское правительство признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.